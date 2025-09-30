صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون گاڑی کی ڈکی میں گھوڑا لے جاتے پکڑی گئیں

  • عجائب دنیا
برلن(نیٹ نیوز)جرمنی میں ایک حیران کُن واقعہ سامنے آیا ہے سوشل میڈیا کے مطابق جہاں پولیس نے ایک خاتون کو اس وقت روک لیا جب وہ اپنی کار کی ڈگی میں زندہ گھوڑا لے جا رہی تھیں۔۔۔

 پولیس کے مطابق خاتون نے گھوڑے کو کار کی پچھلی سیٹ اور ڈکی کے درمیان پھنسایا ہوا تھا۔دلچسپ بات یہ کہ گاڑی کی ڈگی کا دروازہ بھی پوری طرح بند نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرے ڈرائیوروں نے فوراً حکام کو اطلاع دی۔ابتدائی تفتیش میں پتا چلا کہ خاتون گھوڑے کو دوسرے شہر لے جانے کی کوشش کر رہی تھیں مگر ان کے پاس نہ تو مناسب ٹریلر تھا اور نہ ہی جانور کو لے جانے کا اجازت نامہ۔ سوشل میڈیا کے مطابق پولیس نے خاتون کے خلاف جانوروں کے ساتھ غیر انسانی سلوک اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے تحت کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

