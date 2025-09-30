بلڈ پریشر مریضوں کیلئے آلو میں چھُپی افادیت جانئے
لاہور(نیٹ نیوز) آلو خاص طور پر بغیر تیل اور نمک کے اُبلا ہوا یا بیک کیا ہوا، بلڈ پریشر کم کرنے میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے ۔صرف یہی نہیں بلکہ آلو بغیر وزن میں اضافہ کیے فشار خون متوازن رکھ سکتا ہے ۔۔۔
آلو میں پوٹاشیئم زیادہ ہوتا ہے ، جو جسم سے اضافی سوڈیم خارج کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس طرح بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ۔اس میں فائبر موجود ہوتا ہے جو ہاضمہ بہتر کرتا ہے اور طویل وقت تک پیٹ بھرا رکھتا ہے ، اس لیے وزن بڑھنے کا خطرہ کم ہوتا ہے ۔آلو میں کیلوریز نسبتاً کم ہوتی ہیں اگر انہیں بغیر تلنے یا زیادہ چکنائی کے استعمال کیا جائے ۔اس کی بھرپور افادیت حاصل کرنے کیلئے اسے اُبال کر یا بیک کرکے کھائیں۔ تیل یا گھی میں فرائی کرنے سے پرہیز کریں اور نمک کم استعمال کریں، بلکہ ہلکی جڑی بوٹیاں یا لیموں سے ذائقہ بڑھائیں۔