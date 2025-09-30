صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک حادثہ میں شہری کا سر ٹریفک سگنل میں پھنس گیا

  • عجائب دنیا
ٹریفک حادثہ میں شہری کا سر ٹریفک سگنل میں پھنس گیا

چینگڈو (نیٹ نیوز)چین کے شہر چینگڈو میں ایک آدمی الیکٹرک سکوٹر پر جارہا تھا کہ ٹریفک حادثہ پیش آگیا جس کے بعد شہری کا سر ٹریفک سگنل میں پھنس گیا۔مقامی میڈیاکی رپورٹس کے۔۔

 مطابق حادثہ ایک ٹریفک سگنل سے ہوا۔ سگنل ممکنہ طور پر زمین پر گڑھا ہوا تھا یا کمزور ساخت کا تھا جس کی وجہ سے شہری کا سر اندر پھنس گیا۔سوشل میڈیا کے مطابقواقعے کے بعد فوری طور پر ریسکیو ٹیم کو اطلاع کی گئی۔ ریسکیو ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور سگنل کی دھات کو کاٹ کر شہری کو آزاد کرنے میں تقریباً 40 منٹ لگے ۔بعد میں شہری کو ہسپتال پہنچادیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ محفوظ حالت میں ہے اور زیادہ گہرے زخم نہیں آئے ۔سوشل میڈیا پر یہ واقعہ خاصا وائرل ہوا ہے اور لوگوں نے اسے عجیب و غریب حادثہ قرار دیا ہے ۔ ساتھ ہی بہت سی لطیفے بازیاں بھی کی گئی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak