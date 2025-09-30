دماغ کے عمر کیساتھ ساتھ کمزور ہونیکی سائنسی وجوہات
لاہور(نیٹ نیوز)دماغ کا بڑھاپے کے ساتھ کمزور ہونا قدرتی عمل ہے اور اس کے پیچھے کئی سائنسی وجوہات کارفرما ہیں۔ دماغ میں اربوں نیورونز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے رابطے کے ذریعے یادداشت۔۔۔
، توجہ اور سیکھنے کی صلاحیت کو ممکن بناتے ہیں۔ بڑھتی عمر میں یہ نیورونز آہستہ آہستہ سکڑنے لگتے ہیں اور کچھ مر بھی جاتے ہیں۔ ڈوپامین، سیروٹونن، ایسیٹائل کولین جیسے نیورو ٹرانسمیٹرز دماغی سگنلنگ کے لیے ضروری ہیں۔ عمر کے ساتھ ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے جسکی وجہ سے یادداشت، توجہ اور موڈ متاثر ہوتے ہیں اور الزائمر جیسی بیماریاں تک لاحق ہو سکتی ہیں۔ دماغ کو مسلسل آکسیجن اور غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے ۔ بڑھاپے میں خون کی نالیاں سخت اور تنگ ہو جاتی ہیں۔ اس سے دماغ کو کم توانائی ملتی ہے اور یادداشت اور سوچنے کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے ۔جسم میں فری ریڈیکلز بڑھ جاتے ہیں جو خلیات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔