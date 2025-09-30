برطانیہ ، زوردار جمائی لینے سے گردن کی ہڈی سرک گئی
لندن(نیٹ نیوز) برطانیہ میں زوردار جمائی لینے سے 36 سالہ خاتون کی گردن کی ہڈی اپنی جگہ سے سرک گئی۔افسوسناک واقعے کی صبح ہیلی بلیک نامی برطانوی خاتون اپنی بیٹی کو دودھ کی بوتل دینے کیلئے اٹھی تھیں۔۔۔
جہاں ہیلی کی نظر جھولے میں جمائی لیتی بیٹی پر پڑی تو وہ خود بھی اپنی جمائی کو نہ روک سکی۔جمائی کے دوران ہیلی کو اپنے جسم میں کرنٹ سا محسوس ہوا اور اس کا اٹھا بازو ہوا میں معلق رہ گیا، گڑ بڑ محسوس ہونے پر ہیلی نے اشارے سے شوہر کو ایمبولینس بلانے کیلئے کہا ، ہیلی کو جب ہسپتال لے جایا گیا تو اس وقت وہ شدید درد میں مبتلا تھیں ،ہیلی کی گردن کا سکین لینے کے بعد ڈاکٹرز کو معلوم ہوا کہ زوردار جمائی لینے کی وجہ سے ہیلی کی گردن کی C6 اور C7 ہڈیاں ان کی ریڑھ کی ہڈی سے آگے آگئی ہیں۔بعد ازاں ڈاکٹرز نے اس واقعے کو عجیب وغریب واقعہ قرار دیتے ہوئے ہیلی کی سرجری کی اور وہ اسے بچانے میں کامیاب ہوگئے ۔