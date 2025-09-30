صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسکراہٹ دماغ میں مثبت تبدیلیوں کو متحرک کرتی ہے

لاہور(نیٹ نیوز)سائنسی تحقیقات کے مطابق مسکراہٹ دماغ میں مثبت کیمیائی تبدیلیوں کو متحرک کرتی ہے جس سے جسمانی اور دماغی صحت دونوں کو براہ راست فائدہ ہوتا ہے ۔ جب انسان مسکراتا ہے تو دماغ اینڈورفنز اور سیروٹونن نامی کیمیکلز ریلیز کرتا ہے جنہیں اکثر ‘خوشی کے ہارمونز’ کہا جاتا ہے ۔۔۔

، یہ کیمیکلز کورٹیسول کی سطح کو کم کرتے ہیں جو کہ انسان کے جسم میں تناؤ پیدا کرنے والا ہارمون ہے ،مسکرانے یا ہنسنے سے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر عارضی طور پر کم کر سکتا ہے اور یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قلبی نظام پر دباؤ کم ہوجاتا ہے جس سے انسان کے دل کے امراض میں مبتلا ہونے کا خطرہ کم ہو سکتا ہے ۔ مسکراہٹ سے جڑے مثبت جذبات مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں بھی مدد کرتے ہیں ۔مسکرانے اور ہنسنے سے اینڈورفنز نامی کیمیکلز کا اخراج ہوتا ہے جو درد سے نجات دلانے کے لیے قدرتی دوا ہے ۔

 

