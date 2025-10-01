صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لندن(نیٹ نیوز)یونیورسٹی آف کیمبرج کے سائنس دانوں نے خبردار کیا ہے کہ گلوبل وارمنگ سال 2100 تک ہر شخص کو 24 فی صد غریب کر سکتا ہے ۔محققین کے مطابق گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک میں زندگی، غیر ترقی یافتہ ممالک جیسی ہوسکتی ہے۔۔۔

 یعنی بے روزگاری کی بلند شرح، کم آمدنی، بند کاروبار اور کم تر معیارِ زندگی اس زندگی کا حصہ ہو سکتی ہے ۔یونیورسٹی آف کیمبرج کے ماہرین نے ایک بیان میں کہا کہ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ موسمیاتی تغیر سرد گرم، امیر اور غریب ہر ملک میں آمدنی کم ہوگی۔انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تغیر نہ صرف زراعت بلکہ ٹرانسپورٹ سے لے کر مینوفیکچرنگ اور ریٹیل تک کی صنعتوں کو متاثر کرے گا۔ماہرین کا کہنا تھا کہ انسانوں کو فاسل فیول کو جلانا روکنا ہوگا۔

 

