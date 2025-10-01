صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایسی ایپ جو شارکس کی لائیو لوکیشن فراہم کرتی ہے

لاہور(نیٹ نیوز)ماہرین نے ایک ایسی ایپ تیار کی ہے جو دنیا بھر میں شارکس کہاں کہاں موجود ہیں، اس کی لائیو معلومات فراہم کرتی ہے۔OCEARCH ایک مشہور اور

غیر منافع بخش تنظیم اور ایپ ہے جو دنیا بھر میں شارکس (اور بعض دیگر سمندری جانوروں) کی حرکات کو حقیقی وقت یا قریبی حقیقی وقت میں ٹریک کرتی ہے ۔اوشیئرچ کا گلوبل شارک ٹریکر ویب-میپ اور موبائل ایپ آپ کو ہر ٹیگ شدہ شارک کی تازہ ترین لوکیشن، نام، نسل اور پروفائل دکھاتی ہے ، بالکل نقشے پر پوائنٹس اور حرکت کی لائنوں کے ساتھ۔اوشیئرچ مختلف اقسام کے ٹیگز استعمال کرتی ہے جیسے سیٹلائٹ ٹیگز۔ یہ ڈورسل فن پر لگائے جاتے ہیں۔ جب شارک سطح پر آتی ہے تو سیٹلائٹ کو سگنل بھیجتے ہیں، اس سے قریبی حقیقی-وقت پر مقام ملتا ہے ۔ 

