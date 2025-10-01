صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انفلوئنسر نے آئی فون 17 پرو میکس کیلئے چندہ مانگ لیا

  • عجائب دنیا
انفلوئنسر نے آئی فون 17 پرو میکس کیلئے چندہ مانگ لیا

نئی دہلی(نیٹ نیوز)بھارت کی ریاست اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور کی ایک خاتون انفلوئنسر نے منفرد انداز اپناتے ہوئے اپنے فالوورز سے نئے آئی فون 17 پرو میکس خریدنے کے لیے چندہ مانگنا شروع کردیا۔۔۔

خود کو ‘بیوٹی کوئن آف لکھیم پور’ کہنے والی ماہی سنگھ نامی انفلوئنسر نے حال ہی میں ایک ویڈیو شیئر کی ہے ، جس میں انہوں نے اپنے مداحوں سے کہا کہ وہ ایک، دو روپے کا تعاون کریں تاکہ میں21 اکتوبر کو اپنی سالگرہ پر نیا آئی فون خرید سکوں۔ان کا کہنا تھا کہ میرے والد نے مجھے 3 ماہ قبل آئی فون 16 تحفے میں دیا تھا، لیکن اب میں آئی فون 17 پرو میکس لینا چاہتی ہوں کیونکہ اس کا نیا رنگ مجھے بہت پسند آیا ہے ، تاہم والد نے انکار کردیا جس کے بعد میں نے کراؤڈ فنڈنگ کا سہارا لیا۔ماہی سنگھ نے کہا کہ اگر آپ سب ایک، دو، تین یا چار روپے بھیج دیں تو میں یہ فون خرید سکوں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

تنقید کے باوجود’’لازوال عشق ‘‘ ریلیز، پہلی ہی قسط پر لوگ برہم

ثنا جاوید کے جعلی فیس بک اکاؤنٹ پر اصل سے زیادہ فالوورز

اگر گووندا کو کسی لڑکی کیساتھ پکڑا تو میرا ہاتھ 5کلو کا ہے :سنیتا آہوجا

زیورخ فلم فیسٹیول میں پہلی اے آئی اداکارہ کی رونمائی

یشما گل نے فنکاروں کے مذہبی اقدامات پر تنقید کی وجہ بتا دی

نکول کڈمین اور کیتھ اربن میں 20سال بعد علیحدگی

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak