امریکی محقق کا میوزک جو صرف بلیوں کیلئے مخصوص

  • عجائب دنیا
نیو یارک(نیٹ نیوز)ایک امریکی محقق جو کمپوزر بھی ہیں، نے محض بلیوں کیلئے ایک میوزک کمپوز کیا ہے جو بلیوں کو لبھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔۔۔

کمپوزر جس نے یونیورسٹی آف میری لینڈ کے تحت خاص طور پر بلیوں کے لیے موسیقی ترتیب دی، ان کا نام ڈیوڈ ٹائی ہے ۔ان کا یہ تیار کردہ پروجیکٹ Music for Cats کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا مقصد ایسی موسیقی بنانا ہے جو بلیوں کی سماعتی حس اور ان کی فطری آوازوں (مثلاً مِیاو، غُرغُرانا، اور کے دودھ پینے کی آواز) سے مطابقت رکھتی ہو۔میوزک کے حوالے سے تجربہ بھی کیا گیا جس میں پہلے ایک مقامی گلوکار کا گانا لگایا گیا جس پر بلیوں نے کوئی ردعمل نہیں تھا۔بعد ازاں جب بلیوں کیلئے تیار کیا گیا میوزک لگایا گیا تو بلیاں سپیکر کے پاس آکر زیادہ خوش کن حرکات کرنے لگیں جس میں خود کو سپیکر سے رگڑنا بھی شامل تھا۔

 

