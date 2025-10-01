صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویتنامی شہری نے لمبے ترین ناخنوں کا اعزاز حاصل کرلیا

  • عجائب دنیا
ہنوئی(نیٹ نیوز)ایک ویتنامی شہری نے گنیز ورلڈ ریکارڈز میں دنیا کے سب سے لمبے ناخن (مرد)’ کا عالمی ریکارڈ حاصل کر لیا ہے ۔ شہری کا نام لو کانگ ہوین ہے جو ویتنام کے صوبے نَم ڈِنھ سے تعلق رکھتا ہے۔۔۔

 ناخنوں کی مجموعی لمبائی یعنی دونوں ہاتھوں کی 594.45 سینٹی میٹر (19 فٹ 6 انچ) ہے ۔ بائیں ہاتھ کے ناخن تقریباً 388.85 سینٹی میٹر ہیں جبکہ دائیں ہاتھ کے ناخن تقریباً 205.60 سینٹی میٹر ہیں۔سب سے لمبا ناخن بائیں انگوٹھے کا ہے ، تقریباً 127.5 سینٹی میٹر۔ لو 34 سال سے ناخن بڑھا رہے ہیں اور ان ناخنوں کو نہ کاٹنا انہیں پسند ہے ۔تاہم لو نے بتایا کہ روزمرہ کے کام جیسے کپڑے بدلنا، حرکت کرنا، لباس پہننا، یہ سب کرنے میں ناخنوں کی لمبائی کے سبب مشکلات ہوتی ہیں۔ ان کے ناخن کبھی کبھار ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔

 

