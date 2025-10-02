صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینسر کے علاج میں مذہبی عقائد،روحانیت فائدہ مند :تحقیق

نیو یارک(نیٹ نیوز)امریکا میں کی جانے والی ایک دلچسپ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ سٹریس اور ڈپریشن کے علاوہ کینسر جیسے موذی مرض کے علاج کے دوران بھی مذہبی عقائد اور روحانیت پر یقین فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔۔۔

 اس سے مریضوں کی تکالیف کم ہوتی ہیں۔طبی ویب سائٹ کے مطابق ماونٹ سینائی ہیلتھ سسٹم کے محققین نے دریافت کیا کہ ریڈی ایشن تھراپی کے دوران مذہب اور روحانیت پر بات چیت گائناکولوجیکل کینسر سمیت دیگر کینسر کے مریضوں کی دیکھ بھال میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے ۔ تحقیق میں شامل 82 فیصد مریضوں نے اپنے ایمان کو انتہائی اہم قرار دیا اور اعتراف کیا کہ ایمان کی طاقت، روحانیت اور مذہبی عقائد کی وجہ سے ان کی ڈپریشن کم ہوئی۔ ماہرین نے کہا کہ مریضوں کی روحانی صحت ان کی جسمانی صحت جتنی اہم ہے اور اس پر بات چیت سے جذباتی صحت بہتر ہوتی ہے۔

 

