آئی کیوٹیسٹ،تصویر میں سب سے امیر شخص کون ہے
لاہور(نیٹ نیوز)اوپر دی گئی تصویری میں ایک جہاز میں 3 مسافر بزنس کلاس میں موجود ہیں جو اٹلی کا سفر کر رہے ہیں اور بظاہر تینوں ہی دولت مند نظر آ رہے ہیں۔اب آپ کو بتانا ہے کہ ان تینوں میں سے اصل میں امیر شخص کون ہے۔۔۔
جہاز میں ہاتھ میں شراب کا گلاس تھامے بیٹھی پہلی مسافر نے جو کوٹ پہنا ہے اس کے اوپر ‘100% polyester’ کا ٹیگ موجود ہے اور ارب پتی لوگ اس طرح کا کوٹ بہت کم ہی پہنتے ہیں۔ جہاز میں سیاہ رنگ کے بزنس سوٹ میں ملبوس آدمی بھی بہت امیر لگ رہا ہے لیکن غور کریں اس نے سستے اور بوسیدہ جوتے پہنے ہوئے ہیں۔اب آخری مسافر کا تجزیہ کرتے ہیں، اس آدمی نے رنگین آرام دہ لباس پہن رکھا ہے اور یہ کافی خوشگوار موڈ میں نظر آ رہا ہے ،اس نے ایک ہاتھ پر بہت قیمتی گھڑی بھی پہنی ہوئی ہے تو صاف واضح ہے کہ تینوں مسافروں میں سے یہی اصل میں امیر ہے ۔