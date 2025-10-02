پہلی جنگ عظیم کے دوران گمشدہ امریکی آبدوز مل گئی
سان ڈیاگو (نیٹ نیوز)پہلی جنگ عظیم کے دوران گم ہو جانے والی امریکی بحریہ کی آبدوز مل گئی۔ امریکی بحریہ کی آبدوز اس وقت سان ڈیاگو کے مغرب میں بحرالکاہل میں 13سو فٹ گہرائی میں موجود ہے۔۔۔
رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ امریکی بحریہ کی آبدوزUSS F-1 جنگی مشق کے دوران سمندر میں ڈوب گئی تھی اور اس حادثے میں 19 ملاح ہلاک ہوئے تھے ۔رپورٹ کے مطابق گہرے سمندر میں جانے والے ایک حالیہ مشن نے جدید ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے اس آبدوز کے ملبے کا نقشہ بھی تیار کر لیا ہے ۔ یہ مشن پائلٹس اور انجینئرز کے لیے تربیتی کروز کے طور پر دو گنا ہوگیا ہے ۔ووڈس ہول اوشیا نوگرافک انسٹی ٹیوشن کے بروس سٹرک روٹ نے اس مشن کی سربراہی کی۔ یہ ٹیم سمندر کے اندر تقریباً 4 میل گہرائی تک پہنچ سکتی ہے جہاں سے سمندر کے زیادہ تر حصے کی تصاویر اور ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں۔