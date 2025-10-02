صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پہلی جنگ عظیم کے دوران گمشدہ امریکی آبدوز مل گئی

  • عجائب دنیا
سان ڈیاگو (نیٹ نیوز)پہلی جنگ عظیم کے دوران گم ہو جانے والی امریکی بحریہ کی آبدوز مل گئی۔ امریکی بحریہ کی آبدوز اس وقت سان ڈیاگو کے مغرب میں بحرالکاہل میں 13سو فٹ گہرائی میں موجود ہے۔۔۔

رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ امریکی بحریہ کی آبدوزUSS F-1 جنگی مشق کے دوران سمندر میں ڈوب گئی تھی اور اس حادثے میں 19 ملاح ہلاک ہوئے تھے ۔رپورٹ کے مطابق گہرے سمندر میں جانے والے ایک حالیہ مشن نے جدید ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے اس آبدوز کے ملبے کا نقشہ بھی تیار کر لیا ہے ۔ یہ مشن پائلٹس اور انجینئرز کے لیے تربیتی کروز کے طور پر دو گنا ہوگیا ہے ۔ووڈس ہول اوشیا نوگرافک انسٹی ٹیوشن کے بروس سٹرک روٹ نے اس مشن کی سربراہی کی۔ یہ ٹیم سمندر کے اندر تقریباً 4 میل گہرائی تک پہنچ سکتی ہے جہاں سے سمندر کے زیادہ تر حصے کی تصاویر اور ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں۔

 

