سائنسدانوں کا تیار کردہ پینٹ جو خود کو صاف رکھ سکتا ہے

لندن (نیٹ نیوز)یونیورسٹی کالج لندن کے سائنسدانوں نے ایک ایسا پینٹ تیار کیا ہے جو خود کو صاف رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔یہ یونیورسٹی کے کیمِسٹری ڈیپارٹمنٹ کے محققین کی تحقیق پر مبنی ہے۔۔۔

اس پینٹ کا بنیادی مواد ٹائٹینیم ڈائی آکسائیڈ نینو پارٹیکلز ہے جو ایک خاص کوٹنگ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے ۔پینٹ کی سطح پانی سے مزاحم ہے جسے superhydrophobic کہا جاتا ہے ، یعنی پانی کی بوندیں گول شکل اختیار کر کے سطح پر جمتی نہیں بلکہ گرتی رہتی ہیں یا بہہ کر ساتھ میں مٹی وغیرہ کو بھی ہٹا دیتی ہیں۔یہ پینٹ خود صاف ہونے والی عمومی سطحوں سے مختلف ہے کیونکہ یہ تیل جیسے مائعات سے متاثر نہیں ہوتا، یعنی سطح پر تیل لگ جائے تب بھی خود صفائی کا اثر قائم رہتا ہے ۔ اس میں خراشیں پڑنے ، چھری سے کاٹنے یا سینڈ پیپر سے رگڑنے کے بعد بھی کام کرنے کی صلاحیت برقرار رہتی ہے ۔

 

