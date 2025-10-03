صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارسلونا(نیٹ نیوز)تازہ ترین تحقیق میں ایٹلس بلیو بٹرفلائی کی سب سے زیادہ کروموسومز رکھنے والی کثیر خلیاتی جاندار ہونے کی جینیاتی تصدیق کردی گئی۔۔۔

تحقیق کے مطابق اس کیڑے میں کروموسومز کے 229 جوڑے ہوتے ہیں جبکہ اس کے قریبی نسل کے کیڑوں میں صرف 23 یا 24 جوڑے ہوتے ہیں۔ ویلکم سینگر انسٹیٹیوٹ اور انسٹیٹیوٹ آف ایوولوشنری بائیولوجی (بارسلونا) کے محققین نے بتایا کہ یہ کروموسومز وقت کے ساتھ نقل ہونے کے بجائے ٹوٹ گئے ہیں۔اس تتلی پر کی جانے والی پہلی جینومک تحقیق کرنٹ بائیولوجی نامی جرنل میں شائع ہوئی جس نے ماہرین کے لیے اتنی وافر مقدار میں کروموسومز ہونے کے پیچھے ارتقائی وجوہات جاننے کی راہ کھولی۔کروموسوم میں تبدیلیاں انسانوں کے کینسر کے خلیوں میں بھی دیکھی جاتی ہیں اس لیے مختلف انواع میں اس عمل کا سمجھا جانا کینسر کی تحقیق میں مدد کر سکتا ہے ۔

 

