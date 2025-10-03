صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معمر باڈی بلڈر 100 سال کی عمر میں بھی رکنے کو تیار نہیں

  • عجائب دنیا
معمر باڈی بلڈر 100 سال کی عمر میں بھی رکنے کو تیار نہیں

نیو یا رک(نیٹ نیوز)اینڈریو بوسٹینٹو کیلئے خوابوں کی تعبیر کیلئے عمر کی کوئی حد نہیں اور یہی وجہ ہے کہ 100 سال کی عمر میں بھی وہ باڈی بلڈنگ مقابلوں کا حصہ بن رہے ہیں۔۔۔

وہ گزشتہ 87 سال سے باڈی بلڈنگ کی تربیت حاصل کر رہے ہیں اور 13 سال کی عمر میں انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ان کی اہلیہ فرانسین نے بتایا کہ ہمارا ماننا ہے کہ وہ دنیا کے معمر ترین باڈی بلڈر ہیں اور اب بھی تربیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔اینڈریو بوسٹینٹو نیشنل جم ایسوسی ایشن کے بانی اور چیف ایگزیکٹو ہیں۔یہ امریکا کی ایک باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن ہے جو غیر منافع بخش بنیادوں پر کام کرتی ہے جبکہ فرانسین اس کی صدر ہیں۔اینڈریو بوسٹینٹو نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ 'میں باڈی بلڈنگ کی تربیت سے لطف اندوز ہوتا ہوں اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کب میں رک جاؤں گا، میں انہیں بتاتا ہوں کہ میں اسی وقت رکوں گا جب سانس تھم جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ٹام اور آنا کا خلا اور سمندر کی تہہ میں شادی کامنصوبہ

ریما اور میرا کا آپس میں جھگڑا رہتا، صائمہ دور رہتی تھی:سنگیتا

بگ باس ہمارے تماشا سے بہت بڑا شو ہے :عدنان صدیقی

رشتہ سے روکنے کیلئے شوہر کو ماڈلنگ کی تصاویر بھیجیں:جیا

ایسے شخص کو ترجیح دونگی جو مخلص اور وفادار ہو:کنزہ ہاشمی

بیٹی مر رہی تھی اور لوگ ویڈیو بنا رہے تھے :محسن گیلانی

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ
Dunya Bethak