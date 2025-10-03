معمر باڈی بلڈر 100 سال کی عمر میں بھی رکنے کو تیار نہیں
نیو یا رک(نیٹ نیوز)اینڈریو بوسٹینٹو کیلئے خوابوں کی تعبیر کیلئے عمر کی کوئی حد نہیں اور یہی وجہ ہے کہ 100 سال کی عمر میں بھی وہ باڈی بلڈنگ مقابلوں کا حصہ بن رہے ہیں۔۔۔
وہ گزشتہ 87 سال سے باڈی بلڈنگ کی تربیت حاصل کر رہے ہیں اور 13 سال کی عمر میں انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ان کی اہلیہ فرانسین نے بتایا کہ ہمارا ماننا ہے کہ وہ دنیا کے معمر ترین باڈی بلڈر ہیں اور اب بھی تربیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔اینڈریو بوسٹینٹو نیشنل جم ایسوسی ایشن کے بانی اور چیف ایگزیکٹو ہیں۔یہ امریکا کی ایک باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن ہے جو غیر منافع بخش بنیادوں پر کام کرتی ہے جبکہ فرانسین اس کی صدر ہیں۔اینڈریو بوسٹینٹو نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ 'میں باڈی بلڈنگ کی تربیت سے لطف اندوز ہوتا ہوں اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کب میں رک جاؤں گا، میں انہیں بتاتا ہوں کہ میں اسی وقت رکوں گا جب سانس تھم جائے گی۔