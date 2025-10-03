صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دبئی کے کیفے نے مہنگے ترین کافی کپ کا ریکارڈ بنا لیا

  • عجائب دنیا
دبئی کے کیفے نے مہنگے ترین کافی کپ کا ریکارڈ بنا لیا

دبئی (نیٹ نیوز)دبئی کے ایک کیفے نے سب سے مہنگی کافی کی پیالی کا عالمی ریکارڈ حاصل کر لیا ہے ۔کیفے کا نام روسٹرز سپیشلٹی کافی ہاؤس ہے جو دبئی کا مقامی برانڈ ہے۔۔۔

جہاں ایک کپ کافی 2,500 درہم کے عوض پیش کی گئی ہے ۔یہ قیمت امریکی کرنسی میں تبدیل کی جائے تو تقریباً 680 ڈالرز بنتے ہیں۔ یہ کپ صرف کافی نہیں بلکہ ایک مکمل لگژری تجربہ تھا۔ کافی میں استعمال کیا گیا بیج پانامیئن گیشا نامی کافی کے بیج تھے جو خصوصی سمرالڈا فارم سے حاصل کیے گئے تھے ۔ یہ کافی کی دنیا میں اپنی نایابیت اور عمدہ ذائقے کے لیے مشہور ہے ۔ کافی ہاتھ سے تیار کی گئی جس میں درجہ حرارت پر کنٹرول رکھنے والی کیتلی، مخصوص ڈریپر اور تازہ پسے ہوئے بیج استعمال کیے گئے ۔ اسے پیش کرنے کا طریقہ بھی خاص تھا۔ سروس ٹیبل جاپان سے لائی گئی تھی جس پر کافی کو رکھ کر پیش کیا گیا۔ 

 

