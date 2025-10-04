امریکی شہری کا داڑھی کی طویل چٹیا بنانے کا انوکھا ریکارڈ
نیویارک(نیٹ نیوز)امریکا میں ایک شہری نے 3 فٹ اور 6 انچز کی ریکارڈ لمبائی تک داڑھی کی چٹیا بڑھا کر گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔2015 میں کیلیفورنیا سے امریکی ریاست الاباما کے شہر برمنگھم منتقل ہونے والے رُڈولف مارٹینو نے۔۔۔
یہ ریکارڈ اپنی داڑھی کی چٹیا دنیا کی سب سے پستہ قد خاتون سے بھی ایک فٹ زیادہ بڑھا کر اپنے نام کیا۔رُڈولف کا گینیز ورلڈ ریکارڈز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ اپنی داڑھی کو دو ہفتوں میں ایک بار دھوتے ہیں اور اس کو مکمل خشک میں دو یا تین لگ سکتے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ مستقبل قریب میں ان کا اپنے بال یا داڑھی تراشنے کا کوئی ارادہ نہیں ہیں،گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم ہونے کے بعد امریکاکے بہت سے شہری رُڈولف مارٹینو سے ملاقات کی خواہش کااظہار کررہے ہیں ۔