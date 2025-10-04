صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی شہری کا داڑھی کی طویل چٹیا بنانے کا انوکھا ریکارڈ

  • عجائب دنیا
امریکی شہری کا داڑھی کی طویل چٹیا بنانے کا انوکھا ریکارڈ

نیویارک(نیٹ نیوز)امریکا میں ایک شہری نے 3 فٹ اور 6 انچز کی ریکارڈ لمبائی تک داڑھی کی چٹیا بڑھا کر گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔2015 میں کیلیفورنیا سے امریکی ریاست الاباما کے شہر برمنگھم منتقل ہونے والے رُڈولف مارٹینو نے۔۔۔

 یہ ریکارڈ اپنی داڑھی کی چٹیا دنیا کی سب سے پستہ قد خاتون سے بھی ایک فٹ زیادہ بڑھا کر اپنے نام کیا۔رُڈولف کا گینیز ورلڈ ریکارڈز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ اپنی داڑھی کو دو ہفتوں میں ایک بار دھوتے ہیں اور اس کو مکمل خشک میں دو یا تین لگ سکتے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ مستقبل قریب میں ان کا اپنے بال یا داڑھی تراشنے کا کوئی ارادہ نہیں ہیں،گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم ہونے کے بعد امریکاکے بہت سے شہری رُڈولف مارٹینو سے ملاقات کی خواہش کااظہار کررہے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ٹرمپ کے20 نکات ہمارے نہیں:ڈرافٹ میں تبدیلی کی گئی،سعودیہ کیساتھ معاہدے کے بعد مزید ممالک شامل ہوئے تو نیٹو طرز کا اتحاد بن جائے گا،پاکستان مسلم امہ کی قیادت کریگا:اسحاق ڈار

پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنایا جائے گا:شہباز شریف

آفت آئی تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑ کا گیا،کہتے ہیں معافی مانگو،کیوں مانگوں :مریم نواز

صمود فلو ٹیلا کی آخری کشتی پر بھی اسرائیل کا قبضہ،پاکستان سمیت دنیا بھر میں مظاہرے

ججز تبادلہ کیس:صدر کا نوٹیفکیشن عدالتی آزادی کے منافی:جسٹس نعیم افغان او ر جسٹس شکیل کا اختلافی نوٹ

اسرائیل کا صمود فلوٹیلا کو روکنا انسانیت پر کھلا حملہ:بلاول

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak