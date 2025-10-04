امریکی ٹی وی اینکر لائیو شو میں اپنی اہلیہ پر برس پڑا
واشنگٹن(نیٹ نیوز)امریکا میں اخراجات کا بل منظور نہ ہونے سے حکومت کا کام رُک گیا، خلائی ادارے ناسا سمیت متعدد محکمے بند کر دیئے گئے۔۔۔
اس حوالے سے ایک ٹی وی پروگرام میں جاری مباحثے کے دوران اینکر اپنی اہلیہ پر لائیو شو کے دوران برس پڑا۔امریکا میں یہ شٹ ڈاؤن سینیٹ کی جانب سے عارضی فنڈنگ بل مسترد کرنے کے بعد شروع ہوا، اس معاملے کا ڈیموکریٹس اور ریپبلکن نے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔امریکا میں تازہ ترین حکومتی شٹ ڈاؤن پر بحث کے دوران مشہور شو مارننگ جو کے شریک میزبان اور صحافی جو اسکاربرو اپنی اہلیہ اور میزبان میکا بریژنسکی پر براہِ راست نشریات میں برس پڑے ۔لائیو شو میں یہ تلخ مکالمہ اس وقت ہوا جب امریکی کانگریس شارٹ ٹرم فنڈنگ بل پر اتفاق کرنے میں ناکام رہی ۔