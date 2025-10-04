صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رات گئے ہارٹ اٹیک، اہم اشارے جنہیں سمجھنا ضروری

لاہور(نیٹ نیوز)آدھی رات کو پڑنے والے دل کے دورے (ہارٹ اٹیک) کو سمجھنے والے اشارے ، جن سے متعلق آپ خبردار رہیں۔تحقیق کے مطابق تقریباً 20فیصد مایو کارڈیل انفارکشنز آدھی رات سے صبح 6 بجے کے درمیان پڑتے ہیں۔۔۔

 اس کی پہلی علامت چھاتی میں درد یا تنگی ہے ، سینے میں جلن ہوتی ہے پریشر پڑتا ہے ، جو آپ کو نیند سے جگادیتا ہے ، یہ درد بعد میں گردن، جبڑے یا پیٹھ کی طرف بھی پھیل جاتا ہے ۔دوسری علامت سانس لینے میں دشواری ہے ، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہوجاتی ہے اور غیر معمولی پسینہ آجاتا ہے یا پھر جسم کپکپا جاتا ہے سردی محسوس ہوتی ہے ۔تیسری علامت متلی ہونا، چکر آنا یا بے ہوشی کا احساس ہونا شامل ہے ، سر گھومتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور ساتھ ہی سینے میں تکلیف سی ہونے لگتی ہے ۔

 

