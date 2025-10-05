پہلی بیوی چھوڑ گئی، شوہر ہیلی کاپٹر میں پھر دلہن لے آیا
ڈھاکا(نیٹ نیوز)بنگلہ دیش میں ایک شخص پہلی بیوی کے چھوڑ کر جانے کے بعد دوسری شادی کرکے اپنی دلہن کو ہیلی کاپٹر میں گھر لے آیا۔
یہ واقعہ ٹونگی باری اپازلا کے کٹھاڑیہ گاؤں میں پیش آیا، جہاں 39 سالہ اسٹیٹ ایجنٹ کامِل حسین جو دو بیٹیوں کا باپ ہے ، اس کی پہلی شادی کو 10 برس گزر چکے تھے ، مگر اگست 2025 میں اس کی پہلی بیوی زیورات اور بھاری رقم ساتھ لے کر اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہوگئی۔جس کے بعد کامل نے اپنی دیرینہ دوست اور پڑوسن 24 سالہ نُوپور اختر سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی نئی دلہن کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے گھر لانے کا بندوبست کیا۔ کامِل حسین کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ خواب دیکھتے تھے کہ اپنی دلہن کو ہیلی کاپٹر میں گھر لائیں ،اس نے نئی بیوی کا شکریہ ادا کیا، جس نے انہیں پہلی شادی کے صدمے سے نکلنے میں مدد دی۔