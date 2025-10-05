صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پہلی بیوی چھوڑ گئی، شوہر ہیلی کاپٹر میں پھر دلہن لے آیا

  • عجائب دنیا
پہلی بیوی چھوڑ گئی، شوہر ہیلی کاپٹر میں پھر دلہن لے آیا

ڈھاکا(نیٹ نیوز)بنگلہ دیش میں ایک شخص پہلی بیوی کے چھوڑ کر جانے کے بعد دوسری شادی کرکے اپنی دلہن کو ہیلی کاپٹر میں گھر لے آیا۔

یہ واقعہ ٹونگی باری اپازلا کے کٹھاڑیہ گاؤں میں پیش آیا، جہاں 39 سالہ اسٹیٹ ایجنٹ کامِل حسین جو دو بیٹیوں کا باپ ہے ، اس کی پہلی شادی کو 10 برس گزر چکے تھے ، مگر اگست 2025 میں اس کی پہلی بیوی زیورات اور بھاری رقم ساتھ لے کر اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہوگئی۔جس کے بعد کامل نے اپنی دیرینہ دوست اور پڑوسن 24 سالہ نُوپور اختر سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی نئی دلہن کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے گھر لانے کا بندوبست کیا۔ کامِل حسین کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ خواب دیکھتے تھے کہ اپنی دلہن کو ہیلی کاپٹر میں گھر لائیں ،اس نے نئی بیوی کا شکریہ ادا کیا، جس نے انہیں پہلی شادی کے صدمے سے نکلنے میں مدد دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

پولیس کی کارروائیاں، 10ملزم گرفتار

قصور، وارداتوں میں لاکھوں روپے زیورات ، موٹر سائیکلیں چھن گئیں

نوعمر لڑکے سے زیادتی کی کوشش ناکام

کار کی ٹکر: بزرگ راہگیر جاں بحق

گرین ٹاؤن:بھائی کی فائرنگ سے بہن شدیدزخمی

نوشہرہ ورکاں:منشیات فروش گرفتار ،2 کلو سے زائد چرس برآ مد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak