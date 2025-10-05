امریکا:صفائی کے دوران ملنے والے ٹکٹ نے انعام جتوادیا
واشنگٹن(نیٹ نیوز)امریکا میں ایک خاتون کو گھر صاف کرتے ہوئے لاٹری کے ٹکٹوں سے بھرا ایک بکس ملا جس کے ایک ٹکٹ نے ان کو ایک لاکھ ڈالر جتوا دیئے۔
امریکی ریاست ورجینیا سے تعلق رکھنے والی الفریڈا ہاکنز نے ورجینیا لاٹری آفیشلز کو بتایا کہ وہ اپنے رچمنڈ شہر میں قائم گھر کی صفائی کر رہی تھیں جب انہیں اپنی الماری میں ایک بکس ملا جس میں بغیر کھرچے کچھ ٹکٹ ملے ۔جلد ہی انہیں معلوم ہوا کہ بکس میں موجود ایک ٹکٹ نے ایک لاکھ ڈالر کا انعام جتوا دیا۔انہوں نے کہا کہ انعامی رقم سے متعلق انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، وہ اپنے گھروالوں سے مشورہ کررہی ہیں کہ اس رقم سے سب سے پہلے کون ساکام کیاجائے جبکہ میرے خیال میں مجھے سب سے پہلے کوئی فلاحی کام کرناچاہئے۔