سکاٹ لینڈ : سانپ وچھپکلی والے جانور کی باقیات دریافت
لاہور(نیٹ نیوز)سکاٹ لینڈ کے آئزل آف اسکائی میں ایک نیا فوسل دریافت ہوا ہے جس کا نام Breugnathair elgolensis رکھا گیا ہے۔Breugnathair elgolensis کا مطلب ہے جعلی سانپ ہے۔
یہ تقریباً 167 ملین سال قبل مڈل جراسک دور میں رہتا تھا۔یہ مخلوق سانپ اور چھپکلی کا درمیانی کوئی حیوان تھا جس میں کچھ خصلتیں سانپ جیسی، کچھ چھپکلی جیسی تھیں۔اس کا جبڑا اور دانت خمیدہ تھے اور سانپوں کی طرح دانت مُڑے ہوئے تھے جو شکاری انداز کے لیے موزوں تھے۔دماغی اور باقی جسم کی ساخت سانپ کی طرح لمبی نہ تھی بلکہ تمام چھپکلیوں کی طرح پورے پاؤں تھے یعنی کہ ٹانگیں تھیں؛ جسمانی تناسب چھپکلی جیسا تھا۔ایسی دریافتیں ہمیں واضح طور پر بتاتی ہیں کہ سانپ کی ابتدا اور چھپکلی کے گروپ کے درمیان کی حدیں غیر واضح تھیں۔