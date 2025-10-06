صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی، 12 ہزار سال پرانے نقوش والے پتھر دریافت

  • عجائب دنیا
سعودی، 12 ہزار سال پرانے نقوش والے پتھر دریافت

ریاض(نیٹ نیوز)شمالی سعودی عرب کے ہائل نامی خطے میں اَل نَفُود الصحرا میں ایسے پتھر ملے ہیں جن پر 12000 سال پرانا نقش و نگار والا پتھر دریافت ہوا ہے۔

 گرین اریبیا پراجیکٹ کے تحت تعمیری کام کرنے کے دوران یہ دریافت ہوئی جس میں سعودی ہیریٹیج کمیشن اور بین الاقوامی تحقیقی ٹیمیں شامل ہیں۔ پتھروں پر کندہ نقش و نگار تقریباً 11,400 سے 12,800 سال پرانے ہیں یعنی تقریباً 12,000 سال پہلے کے زمانے میں بنائے گئے ۔ مجموعی نقوش کی تعداد تقریباً 176 پتھر ہیں۔ ان میں سے تقریباً 130 نقوش لائف سائز ہیں۔ اس پر جانوروں کی تصاویر شامل ہیں جیسے اونٹ، ہرن، گھوڑے ، ولڈبیسٹ اور ایک عورت جو معدوم شدہ نسل سے ہے کچھ نقش اتنے بلند جگہوں پر بنائے گئے ہیں کہ کندہ کرنے والے پورے نقش کو مکمل دیکھ ہی نہ سکتے ہوں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

مذاکرات میں اچھی پیشرفت ہو رہی ،نتیجہ دو تین روز میں آجائے گا،لوگ خوش ہیں:اسرائیل انخلا پر تیار،حماس بھی غزہ کا کنٹرول چھوڑدے:ٹرمپ

پنجاب حکومت کی تنقید ہم پر اصل نشانہ وزیراعظم:شرجیل میمن:پیپلز پارٹی سازشیں کررہی:عظمیٰ بخاری

شہباز شریف ملائشیا پہنچ گئے،شاہی پروٹوکول ،سڑکوں پر پاکستانی پر چموں کی بہار

مریم نواز کی سرکاری اراضی پر گندم کاشت کرنے کی ہدایت :صفائی ورکر ز بھرتی کرنیکی منظوری

فلسطین کا دو ریاستی حل نا منظور:وزیراعظم پاکستان میں حماس کا دفتر کھولنےکا اعلان کریں:حافظ نعیم

پنجاب :طوفانی بارش سے تباہی،2افراد جاں بحق ،کئی زخمی:بحیرہ عرب میں طوفان کا ایک او ر الرٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak