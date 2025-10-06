خراب نیند دماغ کو جلدی بوڑھا کردیتی ہے : تحقیق
لاہور(نیٹ نیوز)تحقیق سے ملنے والے شواہد بتاتے ہیں کہ نیند کا خراب معیار دماغ کی عمر کو تیز کر دیتا ہے اور دماغی صلاحیتوں میں کمی، یادداشت اور سوچنے سمجھنے کی قوت پر منفی اثر پڑتا ہے۔
ایک مطالعہ میں 55 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد پر دیکھا گیا کہ جو لوگ نیند کی مدت کم رکھتے ہیں، ان کے دماغ کے وینٹریکلز کا حجم وقت کے ساتھ بڑھتا ہے جس سے دماغی خلیات یا دیگر عناصر کم ہو جاتے ہیں۔خراب نیند کا معیار دماغ کے فرنٹل، ٹمپورل اور پیریٹال خطوں میں مسائل بڑھانے سے منسلک ہے۔ خراب معیار کی نیند کے باعث یادداشت، سوچنے کی رفتار، فیصلہ سازی اور دیگر ذہنی کاموں میں کمی واقع ہوتی دیکھی گئی ہے ۔یہی وجہ ہے کہ بزرگ افراد میں نیند کم ہونے سے علمی نقصان کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔