صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خراب نیند دماغ کو جلدی بوڑھا کردیتی ہے : تحقیق

  • عجائب دنیا
خراب نیند دماغ کو جلدی بوڑھا کردیتی ہے : تحقیق

لاہور(نیٹ نیوز)تحقیق سے ملنے والے شواہد بتاتے ہیں کہ نیند کا خراب معیار دماغ کی عمر کو تیز کر دیتا ہے اور دماغی صلاحیتوں میں کمی، یادداشت اور سوچنے سمجھنے کی قوت پر منفی اثر پڑتا ہے۔

ایک مطالعہ میں 55 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد پر دیکھا گیا کہ جو لوگ نیند کی مدت کم رکھتے ہیں، ان کے دماغ کے وینٹریکلز کا حجم وقت کے ساتھ بڑھتا ہے جس سے دماغی خلیات یا دیگر عناصر کم ہو جاتے ہیں۔خراب نیند کا معیار دماغ کے فرنٹل، ٹمپورل اور پیریٹال خطوں میں مسائل بڑھانے سے منسلک ہے۔ خراب معیار کی نیند کے باعث یادداشت، سوچنے کی رفتار، فیصلہ سازی اور دیگر ذہنی کاموں میں کمی واقع ہوتی دیکھی گئی ہے ۔یہی وجہ ہے کہ بزرگ افراد میں نیند کم ہونے سے علمی نقصان کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اتنا کام کرچکی اب ڈرامہ کردار کا شخصیت پر اثر نہیں پڑتا : ثانیہ سعید

ٹریوس کی وجہ سے پہلی بار شادی پر یقین آیا:ٹیلر سوئفٹ

خلیل الرحمن کی وجہ سے میں منٹو نہیں ہوں میں کام نہیں کیا:میرا سیٹھی

اشتہار کی کمائی دیکھ کر اداکار بننے کا فیصلہ کیا:نمیر خان

گلیمر کے نام پر فلموں میں بہت کچھ شامل کیا جا رہا ہے : حمزہ عباسی

اپنے مزاج کیمطابق بہوؤں کی تلاش کی : اسما عباس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak