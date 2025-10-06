صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیٹریوں میں اب لیتھیئم کی جگہ کیلشیئم استعمال ہوگا

  • عجائب دنیا
بیٹریوں میں اب لیتھیئم کی جگہ کیلشیئم استعمال ہوگا

لاہور(نیٹ نیوز)بیٹریوں میں لیتھیئم کی جگہ کیلشیم اور مگنیشیم استعمال کرنا بیٹری ٹیکنالوجی میں ممکنہ انقلاب لا سکتا ہے ۔لیتھیئم اور کوبالٹ جیسے عناصر مہنگے ہیں اور ان کی دستیابی محدود ہے۔

کان کنی اور نکالنے کے عمل سے ماحولیاتی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ کچھ لیتھیئم بیٹریاں گرم ہونے پر زیادہ خطرہ ہوتی ہیں۔ اگرچہ اس میں توانائی کی کثافت بہتر ہو سکتی ہے لیکن رفتارِ چارج اور سائیکل لائف میں مزاحمت ہوتی ہے ۔دوسری جانب کیلشیم اور مگنیشیم بیٹریوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ کیلشیم زمین کی پرت میں بہت وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اس کی قلت نہیں ہے اور یہ سستا بھی ہو سکتا ہے۔ کیلشیم ایک divalent آئن ہے (یعنی +2 چارج)، جس کا مطلب ہے ایک یون تھوڑا زیادہ چارج لے جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر توانائی کی کثافت میں اضافہ ممکن ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

مذاکرات میں اچھی پیشرفت ہو رہی ،نتیجہ دو تین روز میں آجائے گا،لوگ خوش ہیں:اسرائیل انخلا پر تیار،حماس بھی غزہ کا کنٹرول چھوڑدے:ٹرمپ

پنجاب حکومت کی تنقید ہم پر اصل نشانہ وزیراعظم:شرجیل میمن:پیپلز پارٹی سازشیں کررہی:عظمیٰ بخاری

شہباز شریف ملائشیا پہنچ گئے،شاہی پروٹوکول ،سڑکوں پر پاکستانی پر چموں کی بہار

مریم نواز کی سرکاری اراضی پر گندم کاشت کرنے کی ہدایت :صفائی ورکر ز بھرتی کرنیکی منظوری

فلسطین کا دو ریاستی حل نا منظور:وزیراعظم پاکستان میں حماس کا دفتر کھولنےکا اعلان کریں:حافظ نعیم

پنجاب :طوفانی بارش سے تباہی،2افراد جاں بحق ،کئی زخمی:بحیرہ عرب میں طوفان کا ایک او ر الرٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak