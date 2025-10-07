ایڈیڈاس کے چھوٹے پالتو جانوروں کیلئے بھی کپڑے متعارف
برلن(نیٹ نیوز)ایڈیڈاس نے حال ہی میں پالتو جانوروں (خاص طور پر کتّے اور بلیوں) کے لیے کپڑوں اور دیگر لوازمات کے طور پر Pets Collection متعارف کروا دیا ہے۔۔۔
سوشل میڈیا کے مطابق یہ کلیکشن بنیادی طور پر چین میں جاری کا گیا ہے اور ابھی تک دنیا بھر میں دستیاب نہیں ہے ۔اس میں شامل اشیاء میں چھوٹے سائز کی ٹی شرٹس جو Cali Tee طرز کی ہیں، تین سٹرائپس ٹریفوائل لوگو کے ساتھ۔اس کے علاوہ لیدر کالر (چمڑے کی پٹی) بھی منسلک ہے جس پر ٹریفوائل لوگو لگا ہوا ہے ۔سوشل میڈیا کے مطابق اس کے علاوہ پالتو جانوروں کے لیے کیریئر بیگ وینٹیلیشن کے ساتھ شامل ہے ۔فیشن کمپنی نے سرد موسم کے حوالے سے پفر ویسٹ، ونڈ بریکر، اور ٹریک سوٹ طرز کے بھی کپڑے متعارف کرائے ہیں۔