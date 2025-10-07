کچھ شارکس اندھیرے میں روشنیاں خارج کیوں کرتی ہیں
لاہور(نیٹ نیوز)کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ایسی بھی شارکس ہیں جو روشنی خارج کرتی ہیں۔ جی ہاں ایسی شارکس واقعی موجود ہیں کہا جاتا ہے ۔
جو اندھیرے سمندر میں چمکتی ہیں۔ان شارکس کو Bioluminescent یہ وہ شارکس ہیں جو اپنے جسم سے قدرتی روشنی خارج کرتی ہیں۔ یہ روشنی کیمیائی عمل کے ذریعے بنتی ہے ۔یعنی شارک کے جسم میں مخصوص خلیات ،،لائٹ،، پیدا کرتے ہیں جنہیں photophores کہا جاتا ہے ۔یہ روشنی عام طور پر نیلے یا سبز رنگ کی ہوتی ہے جو اندھیرے گہرے سمندر میں دیکھی جا سکتی ہے ۔ اس کے پیٹ کے نیچے چھوٹے لائٹ خلیے ہوتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق، یہ روشنی شاید خود کو چھپانے کے لیے ، دوسرے ساتھیوں کو سگنل دینے کے لیے یا شکار کو اپنی جانب کھینچنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ۔