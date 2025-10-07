صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائیکل پر ایفل ٹاور کی 686 سیڑھیاں چڑھنے کا عالمی ریکارڈ

  • عجائب دنیا
پیرس(نیٹ نیوز)فرانسیسی سائیکلسٹ اور سوشل میڈیا سٹار اوریلین فونتنوئے نے ایک ناقابلِ یقین کارنامہ سرانجام دیتے ہوئے ایفل ٹاور کی 686 سیڑھیاں سائیکل پر چڑھ کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔۔۔

فونتنوئے نے یہ حیران کن چیلنج صرف 12 منٹ اور 30 سیکنڈ میں مکمل کیا، جو 2002 میں ہیوز رچرڈ کے قائم کردہ سابق ریکارڈ سے تقریباً 7 منٹ کم ہے ۔فونتنوئے ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر لاکھوں مداح رکھتے ہیں، انہوں نے ایفل ٹاور کی دوسری منزل تک سائیکل کے ذریعے پہنچنے کا کارنامہ انجام دیا جو سیڑھیوں کے ذریعے قابلِ رسائی کی بلند ترین سطح ہے ۔انہوں نے سی این این سپورٹس سے گفتگو میں بتایا کہ اس چیلنج میں پیڈل چلانے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے مجھے بریک کے دباؤ اور ٹائر کے کمپریشن پر انحصار کرنا پڑا، میں مسلسل جمپ کرتا رہا۔ یہ صرف 12 منٹ کا کام تھا، مگر 12 منٹ تک 100 فیصد توانائی صرف کی۔

 

دنیا میرے آگے

