چین،20 ویں منزل سے گرنے والی بچی کو بچا لیا گیا
بیجنگ(نیٹ نیوز)ایک 4 سالہ بچی رہائشی عمارت کی 20 ویں منزل سے گر کر کرشماتی طور پر بچ گئی،چین کے صوبہ ہونان کی خاتون Wu Yumei رات کا کھانا پکا رہی تھیں۔وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کی 14 ویں منزل میں مقیم ہیں۔۔۔
،انہوں نے اپنی کھڑکی کے باہر ایک زوردار آواز سنی جہاں ایک چھوٹی بچی 13 ویں منزل پر کھڑکی کے چھجے پر لٹکی ہوئی تھی۔یہ بچی 20 ویں منزل کی ایک کھڑکی سے باہر لٹکی ہوئی تھی اور اس دوران پھسل کر نیچے گری تھی۔خاتون نے فوری طور پر بچی کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے 16 سالہ بیٹے کو پولیس اور فائر بریگیڈ کو فون کرنے کی ہدایت کی۔ اس منظر کی ویڈیو بناکر عمارت کے گروپ چیٹ میں پوسٹ کی گئی تو 14 ویں منزل پر موجود 2 افراد بھاگ کر مدد کے لیے پہنچے اور خاتون کو پیچھا ہٹا کر بچی کو پکڑ لیا۔فائر فائٹرز اور پولیس نے بچی کو چھجے سے پکڑ کر عمارت کے اندر کھینچ لیا۔