رکشہ ڈرائیور کے کروڑوں کے مکان ،لاکھوں کی آمدن

  • عجائب دنیا
رکشہ ڈرائیور کے کروڑوں کے مکان ،لاکھوں کی آمدن

ممبئی (نیٹ نیوز)بھارتی آٹو ڈرائیور 4 سے 5 کروڑ کے 2 مکانات کا مالک ہونے کا دعویٰ کرکے سوشل میڈیا صارفین کو حیرانگی میں مبتلا کرگیا۔سوشل میڈیا کے مطابق ایکس پر آکاش آنندنی نے پوسٹ شیئر کی۔۔۔

 صارف کے مطابق انہوں نے بنگلورو میں رکشہ ڈرائور کے پاس ایپل واچ اور ایئر پوڈ دیکھ کر بات چیت شروع کی تو معلوم ہوا کہ اس کے پاس 2 مکانات ہیں، جن کی مالیت 4- 5 کروڑ روپے ہے ۔صارف نے یہ بھی بتایا کہ رکشہ ڈرائیور کے مطابق ان مکانات سے ماہانہ 2 - 3 لاکھ روپے کرایہ آتا ہے جبکہ ایک ٹیکنالوجی کمپنی میں حصص بھی لے رکھے ہیں۔سوشل میڈیا کے مطابقآکاش آنندنی کی پوسٹ نے دیگر سوشل میڈیا صارفین کو بے اعتباری میں مبتلا کر دیا، آکاش آنندنی نے یہ بھی بتایا وہ آٹو ڈرائیور صرف ویک اینڈ پر رکشہ چلاتا ہے ، کیونکہ اس نے اپنی کمائی کا آغاز رکشہ چلا کر کیا تھا۔

 

