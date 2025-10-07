برگر، پیزا کا چند دن استعمال دماغ کو نقصان پہنچا سکتا ہے
نارتھ کیرولینا (نیٹ نیوز)اگر آپ برگر، پیزا یا دیگر جنک فوڈز کے شوقین ہیں تو محتاط ہو جائیں، کیونکہ ان غذاؤں کا صرف چند دنوں تک مسلسل استعمال بھی دماغ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔۔۔
یہ انکشاف امریکا کی یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا سکول آف میڈیسن کی ایک تازہ طبی تحقیق میں کیا گیا ہے ۔تحقیق کے مطابق ہماری خوراک دماغی صحت پر ہماری توقعات سے کہیں زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور جنک فوڈ دماغ کے یادداشت کے نظام کو متاثر کر کے یادداشت کی کمزوری کا خطرہ بڑھا دیتا ہے ۔تحقیقی ماہرین نے تجربے کے دوران چوہوں کو ایسی خوراک دی جس میں چکنائی اور چربی کی مقدار بہت زیادہ تھی۔نتائج سے معلوم ہوا کہ صرف چار دن تک ایسی غذا استعمال کرنے سے ہی دماغی خلیات پر منفی اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ۔