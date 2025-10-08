صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوی رات کو سانپ بن کر کاٹنے دوڑتی ہے ، بھارتی شہری

  • عجائب دنیا
نئی دہلی (نیٹ نیوز)بھارت کی ریاست اتر پردیش کے سیتاپور ضلع میں ایک شخص نے انوکھا دعوی کر تے ہوئے کہا کہ بیوی رات کو سانپ بن کر مجھے کاٹنے کے لیے دوڑتی ہے۔۔۔

 بھارتی میڈیا کے مطابق لوڈھسا گاؤ ں کے میراج نے ضلع مجسٹریٹ کے سامنے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ، میری بیوی رات کو سانپ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مجھے کاٹنے کیلئے دوڑتی ہے ۔ میراج نے الزام لگایا کہ اس کی بیوی نے کئی بار اسے مارنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار وہ بروقت جاگ کر حملہ روکنے میں کامیاب ہوجاتا ہے ۔بھارتی شہری کا کہنا تھا کہ میری بیوی مجھے ذہنی طور پر پریشان کرتی ہے اور رات کو میرے سونے کے دوران مجھے قتل بھی کر سکتی ہے ۔ضلع مجسٹریٹ نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے اور سب ڈویژنل مجسٹریٹ اور پولیس کو اس سلسلے میں کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ 

 

