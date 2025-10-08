امریکا، ٹیکساس میں نایاب ہائبرڈ پرندے کی دریافت
ٹیکساس(نیٹ نیوز)سائنسدانوں نے امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک نایاب ہائبرڈ پرندے کی موجودگی کی تصدیق کر دی۔آسٹن کی یونیورسٹی آف ٹیکساس کے ماہرین حیاتیات نے ایک غیر معمولی پرندے پر دستاویزی فلم بنائی ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ گرین جے اور بلیو جے کی اولاد ہے۔۔۔
اس تحقیق کے مصنف برائن اسٹوکس کا کہنا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ دو الگ الگ نسل کے پرندوں ایک دوسرے سے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ملے ۔واضح رہے کہ 1950 کی دہائی تک وسطی امریکا سے تعلق رکھنے والا پرندہ گرین جے میکسیکو سے بمشکل جنوبی ٹیکساس پہنچ سکتا تھا جبکہ بلیو جے جو مشرقی امریکا میں عام ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ گرین جے امریکا کے شمال تک پہنچ گئے جب کہ بلیو جے بھی مغرب تک پہنچ گئے یعنی اب یہ الگ الگ نسل کے پرندے ایک دوسرے کے قریب آگئے ہیں۔