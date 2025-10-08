برطانوی جڑواں بھائیوں نے سب سے وزنی اور بڑا کدو اُگا لیا
لیمِنگٹن(نیٹ نیوز)برطانیہ سے تعلق رکھنے والے جڑواں بھائیوں نے دنیا کا سب سے وزنی اور بڑا ترین کدو اُگا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔برطانوی شہر لیمِنگٹن کے رہائشی آین پیٹن اور سٹوورٹ پیٹن نے اپنے اُگائے ہوئے کدو کے ذریعے دو عالمی ریکارڈ اپنے نام کیے۔۔۔۔
ان کا کدو 1,279 کلوگرام (2,819 پاؤنڈ) وزنی ہے جبکہ اس کی چوڑائی21.3 فٹ ہے ۔انہوں نے بتایا کہ ہم روزانہ تقریباً چھ گھنٹے اپنی فصلوں کی دیکھ بھال میں صرف کرتے تھے ، ریکارڈ قائم کرنے والا یہ کدو ریڈنگ (برکشائر) میں واقع وارگریو نرسری کے جائنٹ ویجیٹیبل مقابلے میں پیش کیا گیا۔آین پیٹن کے مطابق کدو کو ہمیشہ گرین ہاؤس کے اندر رکھا گیا تاکہ درجہ حرارت اور نمی قابو میں رہے ، اتنے بڑے کدو کو کھلی فضا میں اُگانا ممکن نہیں۔یہ کدو تقریباً 130 دنوں میں ایک گالف بال کے سائز سے اپنی مکمل جسامت تک پہنچا۔