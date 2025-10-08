صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اٹلی میں مشہور پینٹر کے جعلی فن پارے نمائش سے ضبط

  • عجائب دنیا
اٹلی میں مشہور پینٹر کے جعلی فن پارے نمائش سے ضبط

روم(نیٹ نیوز)اطالوی پولیس نے پینٹر سیلواڈور ڈالی کی ایک نمائش سے 21 فن پاروں کو جعلی ہونے کے شک پر ضبط کر لیا۔اطالوی شہر پارما میں منعقد ہونے والی نمائش Dal, Between Art and Myth، پر چھاپہ مار کر۔۔۔

 مبینہ جعلی فن پارے ضبط کیے جن میں ڈرائنگ، ٹیپسٹریز اور انگریونگز شامل ہیں۔فن پاروں کے اصل ہونے پر شک کا آغاز جنوری میں اس وقت بڑھے کیرابینیری آرٹ سکواڈ کے روم یونٹ کے افسران نے معمول کی انسپیکشن کے دوران ہوا۔ انہوں نے فن پاروں میں کچھ مسئلہ ہونے کے حوالے سے بتایا۔سینئر افسر ڈیئگو پوگلیو نے بتایا کہ یہ سمجھنا بہت مشکل تھا کہ کوئی اتنے غیر اہم فن پاروں کے لیے نمائش کا انعقاد کیوں کرے گا۔فن پاروں کی تصدیق کرنے والے ایک ماہر مارک ونٹر کا کہنا تھا کہ 1970 کی دہائی کے وسط سے ڈالی کی ہزاروں جعلی لیتھوگرافس گردش کر رہے ہیں۔

 

