سب سے زیادہ ایپ ڈاؤن لوڈ کہاں کی جاتی ہیں
بیجنگ(نیٹ نیوز)دنیا بھر میں روزانہ اربوں کی تعداد میں ایپس ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ایپس ڈاؤن لوڈ کس ملک میں کی جاتی ہیں ایپ ڈاؤن لوڈز کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان تھوڑا پیچھے ہی سہی مگر یہ ٹاپ 10 ممالک کی فہرست میں ضرور شامل ہوگیا ہے۔۔۔
پاکستان نے 2024میں تقریباً 3.56 بلین ڈاؤن لوڈز کیے اور گلوبلی ایپ ڈاؤن لوڈز میں نواں نمبر حاصل کیا۔ 2022 میں بھی پاکستان نے تقریباً 3.5 بلین ڈاؤنلوڈز کے ساتھ دنیا بھر میں نواں مقام حاصل کیا تھا۔پاکستان کی ایپ مارکیٹ میں سالانہ اضافہ بھی بہت تیز ہے تاہم ڈیٹا کے مطابق جو ممالک ٹاپ 4 میں آتے ہیں ان میں سرفہرست چین ہے جو بہت زیادہ تعداد میں ڈاؤن لوڈز کے ساتھ اولین مقام پر ہے ۔