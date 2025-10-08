صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایرانی شہررفسنجان سالانہ 1فٹ کی رفتار سے دھنسنے لگا

  • عجائب دنیا
ایرانی شہررفسنجان سالانہ 1فٹ کی رفتار سے دھنسنے لگا

لیڈز(نیٹ نیوز)ایران میں پینے کا 60 فیصد پانی زیر زمین آبی ذخائر سے نکالا جاتا ہے مگر بڑھتی طلب اور کم بارشوں کے سبب ذخیروں میں پانی مسلسل گھٹ رہا ہے جس سے زمین بھی بیٹھ رہی۔۔۔

اب برطانوی لیڈز یونیورسٹی کی ماہر ارضیات، جیسکا پائن نے تحقیق سے دریافت کیا ہے ، وسطی ایران میں 31 ہزار مربع کلومیٹر علاقے کے سالانہ دھنسنے کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ جس سے لاکھوں ایرانیوں کی زندگی متاثر ہو سکتی۔اسی علاقے میں تاریخی شہر رفسنجان واقع جس سے سابق صدر، علی اکبر رفسنجانی تعلق رکھتے تھے ۔بقول پروفیسر جیسکا یہ سالانہ 1 فٹ کی رفتار سے دھنس رہا جو نہایت خطرناک امرہے ۔ یہی رفتار رہی تو جلد شہر صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

مصالحتی کوششیں : محسن نقوی کی صدر سے ملاقات، آج وزیر اعظم سے ملیں گے

امریکا نے پاکستان اور سعودی عرب کو جدید میزائلوں کی فراہمی کے معاہدے میں شامل کرلیا

26 ویں ترمیم: سماعت براہ راست دکھانے کی منظوری : المیہ ہے لائیو اسٹریمنگ سے لوگوں کو تعلیم دینا چاہی لیکن ہم ایکسپوز ہوگئے : جسٹس جمال، ترامیم رات کے اندھیرے میں پاس حقائق سامنے آنے چاہئیں : جسٹس نعیم اختر

ان دماغوں کی صفائی کررہی ہوں جو پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں : مریم نواز

پاکستان بھارت کیساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں : ترجمان فوج

باقی صوبوں میں بلدیاتی الیکشن ہوچکے، پنجاب میں کیوں نہیں؟ ہائیکورٹ

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak