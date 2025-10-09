صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوہوں کی زہریلی گیسوں میں زندہ رہنے کی حیران کُن صلاحیت

لاہور(نیٹ نیوز)چوہے بعض زہریلی یا قاتل گیسوں والے ماحول میں بھی زندہ رہ جاتے ہیں مگر ایسا کیسے ممکن ہوتا ہے ؟دراصل ان میں کچھ ایسے بیالوجیکل رویّے اور ماحولیاتی طریقے ہوتے ہیں۔۔۔

 جو انہیں نقصان پہنچنے سے بچاتے یا زندہ رہنے میں مدد دیتے ہیں۔ چوہے کم خطرناک راستوں، نچلے یا اوپر حصّوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں یا چھپنے کی جگہیں بدل لیتے ہیں۔چوہے کم آکسیجن اور زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ میں زیادہ عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان کے میٹابولزم میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو آکسیجن کی کم دستیابی میں توانائی کے متبادل ذرائع استعمال کرتی ہیں۔اس کے علاوہ سانس آہستہ کر کے وہ جسم کے آکسیجن استعمال کو کم کرتے ہیں تاکہ نقصان کم ہو۔ چوہوں کا جگر زہریلے مادّوں کو نیوٹرلائز کرنے والے انزائمز کو فعال کر کے زہریلے مادّوں کو تیزی سے کم زہریلے مادوں میں بدل دیتا ہے ۔ 

 

