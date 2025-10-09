ٹرین کی چھتیں سیدھی کی بجائے گولائی میں کیوں ہوتی ہیں
لاہور(نیٹ نیوز)کیا آپ نے ٹرین کو دیکھ کر کبھی یہ سوچا ہے کہ ان ٹرینوں کی چھتیں مڑی ہوئی یا گولائی میں کیوں بنائی جاتی ہیں ۔ چھتوں کی یہ شکل بارش اور برف کو ٹرین پر جمع ہونے سے روکنے اور آسانی سے پھسلنے کیلئے بھی بنائی جاتی ہے۔۔۔
اگر آپ کبھی چلتی گاڑی سے اپنا ہاتھ باہر نکالیں تو یقیناً آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہوا آپ کے ہاتھ کو پیچھے دھکیل کر گزرتی ہے ، یہی صورتحال ٹرینوں کی ہے ، ٹرینوں کی خم دار چھتیں ٹرین پر ہوا کی مزاحمت کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں اور ایندھن کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے ۔ ٹرین کی محراب نما چھتیں ٹرین کے اندرونی حصے کو زیادہ کشادہ اور آرام دہ بنانے کیلئے بھی سود مند ہیں، محراب نما چھت ٹرین کی چوڑائی میں اضافہ کیے بغیر اضافی ہیڈ روم فراہم کرتی ہے ۔انجینئرز کے مطابق خم دار چھتوں والی ٹرینیں گرمیوں یا سرد راتوں میں درجہ حرارت کو تقسیم کرنے میں زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔