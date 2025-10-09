صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
بحیرۂ احمر 6.2 ملین سال پہلے مکمل خشک ہو گیا تھا:تحقیق

ریاض(نیٹ نیوز) تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ بحیرۂ احمر آج سے تقریباً 6.2 ملین سال پہلے مکمل طور پر خشک ہو گیا تھا۔تحقیق کے مطابق بحیرۂ احمر دوبارہ اپنی معمول کی صورتحال پر اس وقت آیا۔۔۔

 جب بحر ہند سے پانی شمال کی طرف بڑھا۔تحقیق میں تقریباً 200 میل لمبی ایک آبدوز وادی کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جو سیلاب کے راستے کی نشاندہی کرتی ہے ۔کنگ عبداللّٰہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر تہانہ پینسہ نے کہا ہے کہ ہماری تحقیق کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر ہونے والی سب سے بڑی ماحولیاتی تبدیلی بحیرۂ احمر میں اس وقت ریکارڈ ہوئی جب وہ مکمل طور پر خشک ہو گیا اور پھر اچانک وہاں سیلاب آگیا۔اُنہوں نے مزید بتایا کہ سیلاب نے سمندر کی معمول کی صورتحال کو بحال کیا اور اسے بحر ہند سے ملا دیا۔بحیرۂ احمر خشک اس وقت ہوا جب دوسرے سمندروں سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔

 

