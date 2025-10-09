پانی میں سکیئنگ کرنیوالی گلہری نے سب کو حیران کردیا
نیو یارک سٹی(نیٹ نیوز)امریکا میں ایک گلہری نے پانی میں سکیئنگ کر کے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔امریکی ریاست شمالی کیرو لینا کے شہر ونسٹن سیلم میں منعقد ہونے والے کیرو لینا کلاسک فیئر میں ایک باصلاحیت گلہری ٹوئگی نے پانی پر سکیئنگ کر کے ناظرین کو حیران کر دیا۔۔۔
جمعے سے اتوار تک منعقد ہونے والے فیئر میں ٹوئگی نے متعدد پرفارمنسز دیں۔باصلاحیت گلہری یہ نام پانے والی پہلی گلہری نہیں ہے ۔ سب سے پہلی ٹوئگی کو لو این بیسٹ اور ان کے شوہر نے 1979 میں طوفان سے بچایا تھا۔لو این بیسٹ ریٹائر ہونے سے قبل مجموعی طور پر آٹھ گلہریوں کو واٹر سکیئنگ کی تربیت دے چکی ہیں۔سوشل میڈیا پر گلہری کی اس غیر معمولی صلاحیت پر صارفین حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔