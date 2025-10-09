صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2گھنٹے سے زیادہ سمارٹ فون کے استعمال پر پابندی والا شہر

  • عجائب دنیا
2گھنٹے سے زیادہ سمارٹ فون کے استعمال پر پابندی والا شہر

ٹوکیو(نیٹ نیوز)سمارٹ فونز کا استعمال دنیا بھر میں اربوں افراد روزانہ کرتے ہیں اور بیشتر تو گھنٹوں تک اس میں مصروف رہتے ہیں۔مگر دنیا کے ایک شہر میں لوگوں پر روزانہ سمارٹ فون صرف 2 گھنٹے استعمال کرنے کی پابندی لگا دی گئی ہے۔۔۔

 وسطی جاپان کے شہر توہوآکے میں ایک آرڈیننس کے تحت سمارٹ فونز کے استعمال کا دورانیہ محدود کیا گیا ہے ۔اس قانون کا اطلاق یکم اکتوبر سے ہوا جس میں کہا گیا ہے کہ لوگ روزانہ 2 گھنٹے سے زیادہ سمارٹ فونز استعمال نہیں کرسکتے ۔مقامی حکومت کی جانب سے سکولوں کے طالبعلموں اور ان کے والدین کو میسجز بھیج کر اس نئے قانون کے بارے میں بتایا گیا۔اس قانون کا اطلاق اس شہر کے تمام 69 ہزار شہریوں پر کیا گیا ہے جس کے تحت تعلیمی یا دفتری امور سے ہٹ کر فارغ وقت میں سمارٹ فونز کا استعمال 2 گھنٹے سے زیادہ کرنے پر پابندی لگائی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak