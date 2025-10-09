2گھنٹے سے زیادہ سمارٹ فون کے استعمال پر پابندی والا شہر
ٹوکیو(نیٹ نیوز)سمارٹ فونز کا استعمال دنیا بھر میں اربوں افراد روزانہ کرتے ہیں اور بیشتر تو گھنٹوں تک اس میں مصروف رہتے ہیں۔مگر دنیا کے ایک شہر میں لوگوں پر روزانہ سمارٹ فون صرف 2 گھنٹے استعمال کرنے کی پابندی لگا دی گئی ہے۔۔۔
وسطی جاپان کے شہر توہوآکے میں ایک آرڈیننس کے تحت سمارٹ فونز کے استعمال کا دورانیہ محدود کیا گیا ہے ۔اس قانون کا اطلاق یکم اکتوبر سے ہوا جس میں کہا گیا ہے کہ لوگ روزانہ 2 گھنٹے سے زیادہ سمارٹ فونز استعمال نہیں کرسکتے ۔مقامی حکومت کی جانب سے سکولوں کے طالبعلموں اور ان کے والدین کو میسجز بھیج کر اس نئے قانون کے بارے میں بتایا گیا۔اس قانون کا اطلاق اس شہر کے تمام 69 ہزار شہریوں پر کیا گیا ہے جس کے تحت تعلیمی یا دفتری امور سے ہٹ کر فارغ وقت میں سمارٹ فونز کا استعمال 2 گھنٹے سے زیادہ کرنے پر پابندی لگائی گئی۔