صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپین، پرتعیش جزیرہ جہاں انسانوں سے زیادہ بلیاں آباد

  • عجائب دنیا
سپین، پرتعیش جزیرہ جہاں انسانوں سے زیادہ بلیاں آباد

میڈرڈ(نیٹ نیوز)سپین میں ایک ایسا خوبصورت اور پرتعیش جزیرہ بھی موجود ہے ، جہاں انسانوں سے زیادہ بلیاں آباد ہیں اور خشکی سے زیادہ پانی ہے ۔ سی این این کے مطابق ایلیکانتے کے قریب واقع نیوا تبارکا سپین کا سب سے چھوٹا آباد جزیرہ ہے، جہاں صرف 50 لوگ رہتے ہیں۔

مذکورہ جزیرہ 1800 میٹر لمبا اور 400 میٹر چوڑا ہے ، اس کی قدرتی خوبصورتی اور تاریخی ورثہ اسے خاص بناتا ہے ۔کہا جاتا ہے کہ 18ویں صدی میں تیونس کے تبارکا سے آئے جینوا کے لوگوں کو یہاں بسایا گیا تھا۔تقریبا نصف صدی قبل 1986 میں اسے سپین کا پہلا سمندری تحفظ والا علاقہ بنایا گیا، یہاں گرمیوں میں ہزاروں سیاح آتے ہیں لیکن سردیوں میں یہ سنسان ہوتا ہے ۔تبارکا کی گلیاں صاف اور پرسکون ہیں اور یہاں بلیوں کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے ۔جزیرے پر ایک تاریخی لائٹ ہاؤس، قبرستان اور ایک قلعہ نما ٹاور بھی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

بھارتی فوج کو ہلکے میزائلوں کی فراہمی ،برطانیہ اور بھارت میں 35 کروڑ پاؤنڈ کا دفاعی معاہدہ

ادب کا نو بیل انعام ہنگری کے ادیب کے نام

نیوز ایجنسیز سچائی کی محافظ

یوٹیوبر عادل راجہ لندن ہائیکورٹ میں ہتک عزت کا کیس ہار گئے

سوڈان :مسجد پرگولہ باری 13 افراد جاں بحق، 20زخمی

مکہ مکرمہ:منشیات سمگلنگ کے جرم میں پاکستانی کو سزائے موت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ
Dunya Bethak