ٹرینوں میں سیٹ بیلٹ موجود نہ ہونیکی وجہ جانتے ہیں؟

ٹرینوں میں سیٹ بیلٹ موجود نہ ہونیکی وجہ جانتے ہیں؟

اگر آپ نے ٹرین میں سفر کیا ہو تو علم ہوگا کہ گاڑیوں یا طیاروں کے برعکس ان میں سیٹ بیلٹ موجود نہیں ہوتی۔ گاڑیوں اور طیاروں میں مسافروں کو تحفظ فراہم کرنے والی سیٹ بیلٹس ٹرینوں میں کارآمد ثابت نہیں ہوتیں۔۔۔

کیونکہ ٹرین مختلف انداز سے سفر کرتی ہے اور اس میں مسافروں کی نشستیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ٹرینوں میں سفر کے دوران خطرہ کافی کم ہوتا ہے اور سیٹ بیلٹ کو نصب کرنا پیسے کا ضیاع ہے ۔ طیاروں میں جس طرح کے ٹو پوائنٹ لیپ بیلٹ سسٹم کو استعمال کیا جاتا ہے ، وہ ٹرینوں میں مسافروں کو درست تحفظ فراہم نہیں کرسکتا۔بیشتر گاڑیوں میں جس طرح کی تھری پوائنٹ سیٹ بیلٹ استعمال کی جاتی ہے ، وہ ٹرینوں کی موجودہ نشستوں میں نصب کرنا ہی بہت مشکل ہے ۔یعنی اگر سیٹ بیلٹس لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹرینوں کی بوگیوں کے اندرونی انفرا سٹرکچر کو ہی مکمل طور پر بدلنا ہوگا۔ 

 

