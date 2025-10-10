صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمر درد سے نجات کیلئے چینی خاتون 8مینڈک نگل گئی

  • عجائب دنیا
کمر درد سے نجات کیلئے چینی خاتون 8مینڈک نگل گئی

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں ایک 82 سالہ معمر خاتون نے کمر کے درد کے علاج کے لیے زندہ مینڈک کھا لیے اور بعد میں ایسی طبی پیچیدگیاں پیش آئیں کہ انہیں فوری طور پر ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ خاتون کا نام صرف ژینگ بتایا گیا ہے جبکہ واقعہ ہانگزو صوبے میں پیش آیا ہے ۔ خاتون کو بتایا گیا تھا کہ زندہ مینڈک کھانا ایک پرانا علاج ہے جو کمر کے درد خصوصاً مہروں کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔

خاتون نے پہلے دن تین مینڈک زندہ کھائے اور اگلے دن پانچ مزید کھالیے ۔ ابتدائی طور پر خاتون کو ہلکا معدے کا درد محسوس ہوا مگر چند دنوں بعد درد شدید ہو گیا، چلنے پھرنے میں بھی مشکل ہو گئی اور بالآخر انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ میڈیکل جانچ پڑتال میں معلوم ہوا کہ ان کے نظامِ انہضاَم کو نقصان پہنچا ہے اور اس کے اندر پیراسائٹ انفیکشن پایا گیا ہے ۔ تاہم خاتون 2 ہفتے علاج کے بعد گھر واپس جانے کے قابل ہوئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

حکومت اور فوج کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوچکا:جہاں دہشتگردوں کی پناہ گا ہیں ہونگی وہاں سب کو بھگتنا پڑے گا:وزیر دفاع

حماس،اسرائیل میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ،پیر یا منگل کو یرغمالیوں کی رہائی ہوگی:ٹرمپ

پنجاب:ہائی ٹیک زرعی مشینری کیلئے3کروڑ تک بلا سود قرضے:زراعت کو جدید خطوط پراستوار کرینگے:مریم نواز

سہیل آفریدی کو دہشتگردوں کی سپورٹ کے لیے لایا گیا:عطاتارڑ

پشاور:پی ٹی آئی پارلیمانی اجلاس،سہیل آفریدی کی مکمل حمایت:اب دوبار کوئی عہدہ نہیں لوں گا:گنڈا پور

سپریم کورٹ ججز نے چاہتے نہ چاہتے26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کر لیا:جسٹس جمال مندوخیل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ
Dunya Bethak