کمر درد سے نجات کیلئے چینی خاتون 8مینڈک نگل گئی
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں ایک 82 سالہ معمر خاتون نے کمر کے درد کے علاج کے لیے زندہ مینڈک کھا لیے اور بعد میں ایسی طبی پیچیدگیاں پیش آئیں کہ انہیں فوری طور پر ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ خاتون کا نام صرف ژینگ بتایا گیا ہے جبکہ واقعہ ہانگزو صوبے میں پیش آیا ہے ۔ خاتون کو بتایا گیا تھا کہ زندہ مینڈک کھانا ایک پرانا علاج ہے جو کمر کے درد خصوصاً مہروں کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔
خاتون نے پہلے دن تین مینڈک زندہ کھائے اور اگلے دن پانچ مزید کھالیے ۔ ابتدائی طور پر خاتون کو ہلکا معدے کا درد محسوس ہوا مگر چند دنوں بعد درد شدید ہو گیا، چلنے پھرنے میں بھی مشکل ہو گئی اور بالآخر انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ میڈیکل جانچ پڑتال میں معلوم ہوا کہ ان کے نظامِ انہضاَم کو نقصان پہنچا ہے اور اس کے اندر پیراسائٹ انفیکشن پایا گیا ہے ۔ تاہم خاتون 2 ہفتے علاج کے بعد گھر واپس جانے کے قابل ہوئیں۔