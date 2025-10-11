صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا کا مہنگا ترین لبا س،1ہزار 270گرام سونے کا استعمال

  • عجائب دنیا
دنیا کا مہنگا ترین لبا س،1ہزار 270گرام سونے کا استعمال

دبئی (نیٹ نیوز)دبئی کے ایک سُنار نے سونے سے دنیا کا سب سے قیمتی لباس تیار کرکے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے ۔غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 21 قیراط سونے سے تیار کردہ اس لباس کی تیاری میں 1 ہزار 270 گرام سے زائد سونا استعمال ہوا ہے۔۔۔

اس لباس میں ایک تاج اور بالیاں بھی شامل ہیں، اس لباس کی تیاری میں سونے کے علاوہ مختلف قیمتی پتھروں کا استعمال بھی کیا گیا ہے ۔اس مکمل لباس کُل وزن 10 ہزار گرام سے زائد ہے اوراس مکمل لباس کی قیمت 1 ملین ڈالرز سے زائد ہے ۔یہ لباس سوشل میڈیا صارفین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور 90فیصدسے زائد صارفین نے اسے پسند کیا اور خریدنے کی خواہش ظاہر کی تاہم کچھ ٖصارفین کاکہناتھاکہ نمائش پر اتنے پیسے کا ضیاع فضو ل بات ہے ،اتنے پیسے سے کئی خوبصورت اور دیدہ زیب لباس تیار کئے جاسکتے ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak