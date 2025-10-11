مدافعتی نظا م کی ٹریننگ کیلئے جسمانی ورزش بھی ایک ذریعہ
لاہور (نیٹ نیوز )جسمانی ورزش مدافعتی نظام کی تربیت اور تقویت کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے ۔ورزش کرنے سے خون کی گردش تیزی سے ہوتی ہے ، جو متعدی اجسام کی تلاش اور ان کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔۔۔
باقاعدہ معتدل ورزش سوزش کے مارکرز کی سطح کم کرتی ہے اور انسداد سوزش کے اجسام کی پیداوار بڑھاتی ہے ۔دوسرا ورزش نیند کو بہتر بناتی ہے اور ذہنی دباؤ کم کرتی ہے ، جب انسان کو نیند پوری نہ ہو یا ذہنی دباؤ زیادہ ہو، تو کورٹیسول اور دیگر ہارمونز کی زیادتی سے مدافعتی نظام کمزور پڑ سکتا ہے ۔ ورزش ان عوامل کو قابو میں لانے میں معاون ہے ۔ورزش کرنے سے منہ، ناک، گلے وغیرہ میں جس سے انفیکشن کا ابتدائی مقابلہ ممکن ہوتا ہے ۔ورزش ذیابیطس، موٹاپا، بلڈ پریشر، اور دوسری دائمی بیماریاں جن سے قوت مدافعت کمزور پڑسکتی ہے ، ان کے امکانات کم کرتی ہے اورمجموعی مدافعت بہتر ہوتی ہے ۔