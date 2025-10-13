مائیکروپلاسٹکس انسان کے پیٹ کے بیکٹیریا توازن بدل رہے
لاہور(نیٹ نیوز)ایک نئی ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ پلاسٹک کے باریک ٹکڑے انسان کے پیٹ میں موجود بیکٹیریا کا توازن بالکل اس ہی طریقے سے بدل رہے ہیں جو کے ڈپریشن اور باول کینسر میں دیکھے جانے والے مائیکروبائیوم پیٹرن سے مطابقت رکھتے ہیں۔
یو ای جی ویک 2025 میں پیش کی جانے والی تحقیق میں بتایا گیا کہ مائیکروپلاسٹکس پیٹ کے بیکٹیریا کا رویہ باریکی سے مگر واضح طور پر بدلتے ہیں جو کہ صحت کے حوالے سے تازہ تحفظات اٹھا رہے ہیں۔ تحقیق کے نتائج ان شواہد میں اضافہ کرتے ہیں کہ بوتل کے پانی سے گھر کے غبار تک میں پائے جانے والے یہ آلودہ ذرات ناقابلِ دید طریقوں سے جسم کو متاثر کر رہے ہیں۔یہ تحقیق آسٹریا کے سی بی میڈ ریسرچ سینٹر نے کومیٹ ماڈیول پروگرام مائیکرو ون کے تحت کی۔